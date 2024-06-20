دعوة طعام تتسبب بتسمم عشرات الأشخاص في الانبار

2024-06-20 19:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل مستشفى الگرمة للولادة والطوارئ عشرات حالات التسمم الغذائي، وذلك نتيجة تناول وجبة عشاء في أحد الأعراس في آخر أيام عيد الأضحى المقامة في قضاء الگرمة.

وذكر بيان للمستشفى ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن نحو 115 مريضا وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض التسمم الغذائي، كانت حالتهم جداً حرجة بسبب ألم في المعدة وتقيؤ وارتفاع لدرجة الحرارة، ما استدعى تدخل الكادر الطبي بشكل عاجل.

واضاف البيان؛ أن الطاقم الطبي برئاسة طبيبة الطوارئ الدكتورة هبة الله إسماعيل نصيف قام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمرضى، حيث تم توفير السوائل الوريدية والعلاجات المناسبة لتخفيف الأعراض وتنظيف الجسم من السموم.

وفي غضون ذلك؛ أكدت مصادر طبية من المستشفى أن حالة المرضى مستقرة، وأنهم يتلقون العلاج اللازم تحت المراقبة المستمرة.

واشار المصدر؛ إلى أن طوارئ المستشفى ما زالت تستقبل الحالات المرضية المتزايدة من جراء هذا التسمم.