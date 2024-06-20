الأفضل في الجولة 33 .. محترف يسجل أول "سوبر هاتريك" في "نجوم العراق"

2024-06-20 19:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حصل المحترف الليبيري ويليام جيبور لاعب الميناء على لقب الأفضل في الجولة الثالثة والثلاثين من دوري نجوم العراق.

وقدم جيبور مستوى جيدا في مباراة فريقه أمام فريق نادي نفط الوسط التي انتهت لصالح الميناء بنتيجة 4-2، ليكون أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في دوري نجوم العراق.

كما تم اختيار حارس مرمى فريق نوروز جومان أحمد الحارس الأفضل في الجولة الثالثة والثلاثين بعد الذود عن عرينه بإمتياز ضد النفط والتي انتهت لصالح نوروز بهدف وحيد دون مقابل.

في حين تم اختيار الكابتن احمد خلف المدرب الأبرز في الجولة الثالثة والثلاثين بعد قيادة دهوك لإنتصارٍ خارج الديار على الطلبة بنتيجة 2-0.

بينما انفرد لاعب فريق القوة الجوية أيمن حسين بصدارة هدافي دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة 33، برصيد 26 هدفاً.