الاتحاد الأوروبي يؤكد على دعمه لقبرص بعد تهديد من حزب الله اللبناني

2024-06-20 19:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكد الاتحاد الأوروبي الخميس، دعمه لقبرص بعد ما جاء ذكرها خلال كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والتي حذر فيها قبرص من فتح قواعدها لإسرائيل لشن هجوم على لبنان. ردا على ذلك، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس إن بلاده "ليست ضالعة بأي شكل" في أي عمليات عسكرية في المنطقة. وأضاف الرئيس القبرصي أن بلاده "جزء من الحل لا جزء من المشكلة،" مشيرا إلى الممر الملاحي بين قبرص وغزة الذي يستخدم لتوصيل مساعدات للقطاع الفلسطيني. ودعم بيتر ستانو المتحدث باسم المفوضية الأوروبية تصريح الرئيس القبرصي وقال من مقر المفوضية في قبرص للصحفيين إن "قبرص دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.