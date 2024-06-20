رومانيا تقرر إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا

2024-06-20 19:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي الخميس، عزمها على إرسال منظومة صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا في قرار رحبت به كييف باعتباره "إسهاما حاسما" في إطار مساعدتها في الحرب ضد روسيا. ولمّح الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس إلى انفتاح على مساعدة كييف بمنظومة باتريوت مطلع أيار/مايو بعد لقائه الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن. لكنه حذر من أنه "من غير المقبول ترك رومانيا دون دفاعات جوية". وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطني الروماني في بيان "بالنظر للتدهور الكبير في الوضع الأمني في أوكرانيا... قرر أعضاء المجلس تقديم منظومة باتريوت لأوكرانيا بتنسيق وثيق مع دول الحلف". ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"الدعم المستند