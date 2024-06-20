رئيس الوزراء: الحكومة تدعم تحقيق الجودة الشاملة في التعليم العالي

2024-06-20 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، حصول العراق على المرتبة الأولى عربيا والسابعة عالميا في تصنيف التايمز.وقال السوداني في تدوينة له على موقع (X)- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نبارك حصول العراق على المرتبة الأولى عربيًّا والسابعة عالميًّا في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة، من حيث عدد الجامعات المشاركة في نسخة العام 2024، التي شهدت تنافس 2152 جامعة من 125 دولة".‏وأضاف، أن "ما تحقق يؤكد نجاح رؤية الحكومة ونهجها الداعم لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم العالي، والانفتاح على النظم التعليمية المتطورة في جامعات العالم، وتطوير مستوى الأداء بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة".