النقل تكشف عن خطة التفويج العكسي للحجاج العراقيين

2024-06-20 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن خطة التفويج العكسي للحجاج العراقيين.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تعلن استعدادها التام للتفويج العكسي لحجاج بيت الله الحرام، والذي تشترك فيه تشكيلاتها، الخطوط الجوية العراقية وإدارة المطارات والملاحة الجوية ونقل المسافرين والوفود، بإشراف مباشر من قبل الوزير رزاق محيبس السعداوي".وأضافت، أن "يوم غد الجمعة تبدأ عملية التفويج العكسي للحجاج العراقيين من المملكة العربية السعودية بعد تأدية مناسك الحج لهذا العام"، مؤكدة، أن "أولى الرحلات ستنطلق من مطار جدة باتجاه مطارات العراق، بواقع رحلتين يوميا، لغاية يوم الرابع والعشرين من الشهر ذاته".وأشارت إلى، أن "عملية التفويج ستكون تصاعدية من مطاري جدة والمدينة المنورة الدوليين، وأن خطة التفويج العكسي تنتهي في الثالث من شهر تموز المقبل"، مؤكدة، أن "تشكيلات الوزارة (الخطوط الجوية العراقية، إدارة المطارات والملاحة الجوية، نقل المسافرين والوفود ) أكملت استعداداتها عبر تهيئة أسطول الناقل الوطني والباصات والمطارات بالتنسيق مع الجهات الساندة وبإشراف معالي الوزير الذي وجه باستنفار الجهود كافة لإنجاح تلك الخطة.وتابعت، أن "خطة التفويج تتضمن إشراك الطائرات الحديثة من طراز بوينغ 777 واسعة البدن وطائرات الدريم لاينر، كما سيتم تخصيص طائرات أصغر حجما للوصول إلى بقية المطارات العراقية، إضافة إلى زج طائرات من طراز الماكس، بحسب احتياجات عمليات التفويج"، لافتة إلى، أن "إدارة المطارات أعدت خططا خدمية مسبقة، استنادا لمعايير السلامة والجودة الدولية، وبالتنسيق مع الجهات الساندة من أجل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن العائدين من بيت الله الحرام".وذكرت، أن "الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود أتمت استعداداتها كافة للبدء بالتفويج العكسي من المدينة المنورة ولمدة خمسة أيام، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وقوات الأمن العراقية وهيئة الحشد الشعبي والهيئة العليا للحج والعمرة".