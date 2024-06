ذي قار: إدخال محطة ثانوية Ehouse لفك الاختناقات الكهربائية في مدينة الفضلية

2024-06-20 20:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار، التابع للشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الخميس، عن إدخال محطة ثانوية جديدة نوع (Ehouse) للعمل في ناحية الفضلية. وقال مدير الفرع المهندس عبد المجيد علاء مجيد في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية إن تشغيل المحطة تم بجهود ملاكات الشركة الهندسية...

