2024-06-20 20:00:07 - المصدر: منصة إيشان

قدمت وزارة الصحة، اليوم الخميس، سبع نصائح للمواطنين من بينها التشديد على البقاء في المنزل خلال أوقات الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، وعدم السباحة تحت أشعة الشمس، وارتداء الملابس الخفيفة وفاتحة الألوان. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “بالنظر لتعرض المنطقة والبلاد لموجات ارتفاع درجات الحرارة التي قد تزيد عن الخمسين درجة […]

ظهرت المقالة موجة الحر تشتّد.. الصحة تقدم سبع نصائح للمواطنين: ابقوا في المنازل واشربوا السوائل أولاً على ايشان.