2024-06-20 20:00:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت دائرة صحة الأنبار، استقبال مئة حالة تسمم في مستشفى الكرمة بالأنبار، نتيجة وجبة عشاء في أحد الأعراس، فيما أشارت إلى أن عدد حالات التسمم مرشح للزيادة. وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “مستشفى الگرمة للولادة والطوارئ استقبل مئة حالة تسمم غذائي، والعدد مرشح للزيادة، وذلك نتيجة تناول وجبة عشاء في أحد الأعراس […]

ظهرت المقالة وجبة عشاء بعرس في الأنبار تُسمّم 100 شخص.. والعدد مرشّح للزيادة أولاً على ايشان.