الأحد المقبل.. منتخب الشباب يغادر إلى السعودية للمشاركة في بطولة غرب آسيا

2024-06-20 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسوميأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن منتخب الشباب سيغادر إلى مدينة الطائف السعودية، يوم الأحد المقبل، للمشاركة في بطولة غرب آسيا للشباب وبمشاركة 11 منتخبا، والتي ستنطلق في الـ 25 من الشهر الحالي.وقال مدير المنتخب نديم كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القرعة أوقعت منتخبنا إلى جانب منتخبات الأردن ولبنان وألبانيا"، مبينا، أن "مجموعتنا تعد متوازنة وأن الملاك الفني سعى لدراسة مستويات فرق المجموعة ونقاط الضعف والقوة لدى هذه الفرق".واضاف، أن "الملاك الفني سينتظر مطلع الأسبوع المقبل لتسمية اللاعبين الـ 23 الذين سيشاركون في البطولة؛ لأن هناك عددا من اللاعبين مرتبطون مع أنديتهم في دوري النجوم ولديهم منافسات، بانتظار إدارات أنديتهم من أجل تفريغهم للمهمة الوطنية".وبشأن التحاق اللاعبين المحترفين، أكد كريم، أن "البطولة تقام خارج أيام (الفيفا داي)، ولهذا رفضت إدارة نادي ستوك سيتي تفريغ اللاعب علي حيدر، فيما يتدرب حاليا مع الفريق المحترف بوتان الأمين".