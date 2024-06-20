الصحة العراقية توصي المواطنين بعدم الخروج لتفادي التعرض لارتفاع الحرارة

2024-06-20 20:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت وزارة الصحة العراقية اليوم الخميس، تعليمات للمواطنين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة الناجمة عن الكتلة الحارة التي تضرب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بالنظر لتعرض المنطقة والبلاد لموجات إرتفاع درجات الحرارة التي قد تزيد عن الخمسين درجة مئوية، وما يصاحبها من تأثيرات على صحة مواطنينا الأعزاء وأهمها الإنهاك والإغماء الحراري وضربة الشمس وخاصة لدى الأطفال وكبار السن كونهم لا يتكيفون مع التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة مثل الآخرين"

وأضاف البيان؛ نهيب بالمواطنين الكرام مراعاة الإرشادات التالية :

* عدم الخروج من البيت والتعرض للشمس أو للجو الحار وخاصة خلال الساعات الأكثر حرارة وهي المحصورة بين الساعة (10) صباحاً وحتى (4) عصراً إلا للضرورة القصوى.

* إن إستدعى الخروج إلى خارج البيت أو المؤسسة خلال الساعات الأكثر حرارة فيجب إرتداء ملابس خفيفة وفاتحة الألوان مع قبعة واسعة الحواف أو حمل مظلة شمسية ولبس نظارات شمسية.

* تجنب المشي تحت أشعة الشمس المباشرة والمشي في مناطق الظل.

* عدم السباحة في الأنهر أو ممارسة الرياضة تحت أشعة الشمس المباشرة.

* ⁠شرب الماء والسوائل بكميات كثيرة وبشكل متكرر بما لا يقل عن (3) لتر يوميا مع تناول الفاكهة والخضروات للحفاظ على الجسم وترطيبه.

* إذا كنت مصابأً بأحد الأمراض المزمنة فعليك مراجعة أدويتك مع طبيبك المختص.

* استرح في أماكن باردة عند شعورك بأعراض الإجهاد الحراري كالدوخة والغثيان والصداع الشديد ولا تتردد في طلب المشورة الصحية.