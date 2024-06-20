دفن مؤقت في السعودية.. توضيح رسمي بشأن نقل جثامين حجاج العراق المتوفين

2024-06-20 20:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت القنصلية العراقية، في مدينة جدة السعودية، يوم الخميس، بياناً بشأن الحجاج الذين قضوا خلال أدائهم مناسك الحج، فيما أوضحت تفاصيل تتعلق بآلية نقل جثامينهم إلى العراق.

وبحسب بيان صادر عن القنصلية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن القنصلية العامة ستقوم بتزويد ذوي المتوفين بخطابين رسميين إلى الجهات السعودية المختصة الطب الشرعي، وشرطة العاصمة، للتعجيل بإصدار شهادات الوفاة وإكمال الإجراءات الأصولية بالتنسيق مع بعثة الحج العراقية.

وأضافت أن "ارتفاع حالات الوفاة بين كبار السن بسبب الحر الشديد زاد عن الطاقة الاستيعابية للطب الشرعي مما اضطرت السلطات السعودية بدفن الحجاج المتوفين (أمانةً) لحين انتهاء موسم الحج واسترداد الجثامين من قبل ذوي المتوفين الراغبين".

وأكدت القنصلية العامة، أنها "ستتابع ذلك مع الجهات السعودية المختصة لتيسير إجراءات نقل الجثامين إلى العراق بصحبة ذويهم الراغبين".