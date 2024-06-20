محافظ النجف: زيارة عيد الغدير ستكون مختلفة والقطوعات حسب الحاجة
2024-06-20 20:32:02 - المصدر: الفرات نيوز
خلال المؤتمر الامني الذي عُقد في قيادة شرطة النجف الاشرف ، بخصوص الزيارة المليونية في عيد الغدير الاغر ، قلنا :
? هذه الزيارة ستكون مختلفه عن الزيارات السابقة ولها خصوصية .
?القطوعات ستكون عند الحاجه كما حصل في زيارة استشهاد الامام علي (ع) والزيارات التي تلتها .
استطعنا تامين الزيارة
?شرعنا بوضع خطط لتسهيل دخول الزائرين الى المرقد الشريف دون زخم .
?وضعنا خطة اسناد للدفاع المدني .
?فيما يخص المخدّرات شدّدنا وأكدنا على التعامل بحزم مع من يتعاطى اويتاجر اويروّج للمخدرات ومكافحتها وتطويقها وعدم سماح بدخولها .
?محاربه المظاهر الدخيلة التي تهدد قدسية وحرمة النجف الاشرف.