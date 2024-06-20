التربية: لا تغيير بالمناهج والأسبوع المقبل استئناف تصحيح دفاتر الثالث المتوسط

2024-06-20 20:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيحددت وزارة التربية، اليوم الخميس، موعد استئناف تصحيح دفاتر الثالث المتوسط، فيما نفت وجود نية بتغيير المناهج الدراسية.وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موعد إعلان النتائج سيكون بعد اكتمال التدقيق والتصحيح في مراكز الفحص، حيث سيتم استئناف العمل بها بعد الأسبوع المقبل".وأضاف، أنه "لا توجد نية لدى الوزارة في تغيير المناهج الدراسية"، لافتا إلى، أن "هناك بعض التنقيحات والتدقيقات الطفيفة تتعلق بتصحيح عبارات، وما تم إقراره من حذوفات العام الماضي يحذف هذا العام، أما كتغيير كامل وشامل لا يوجد".