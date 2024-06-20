القنصلية العراقية في جدة توضح آلية نقل جثامين الحجاج المتوفين

2024-06-20 20:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأوضحت القنصلية العراقية في مدينة جدة، اليوم الخميس، آلية نقل جثامين الحجاج المتوفين.وذكرت القنصلية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنها "تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أسر المتوفين من الحجاج العراقيين الذين توفاهم الله خلال أدائهم مناسك الحج".وأضافت، أن "كادرها يباشر أعماله بكامل جهده منذ بداية موسم الحج ولغاية الآن من خلال المقر الرئيسي للبعثة في مدينة جدة والمكتبين القنصليين المؤقتين اللذين تم افتتاحهما في مقر بعثة الحج العراقية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويعمل على مدار ٢٤ ساعة بالتناوب بين موظفيها لمساعدة حجاجنا الكرام في تسهيل وتيسير شؤونهم القنصلية".وأشارت إلى، أنه "فيما يخص حالات الوفاة وطلبات نقل جثامين المتوفين (رحمهم الله)، فإن القنصلية العامة من جانبها تقوم بتزويد ذوي المتوفين بخطابين رسميين إلى الجهات السعودية المختصة الطب الشرعي وشرطة العاصمة المقدسة للتعجيل بإصدار شهادات الوفاة وإكمال الإجراءات الأصولية بالتنسيق مع بعثة الحج العراقية".وبينت، أن "ارتفاع حالات الوفاة بين كبار السن بسبب الحر الشديد زاد عن الطاقة الاستيعابية للطب الشرعي مما اضطر السلطات السعودية لدفن الحجاج المتوفين (أمانة) لحين انتهاء موسم الحج واسترداد الجثامين من قبل ذوي المتوفين الراغبين"، لافتة إلى، أنه "ستقوم القنصلية العامة بمتابعة ذلك مع الجهات السعودية المختصة لتيسير إجراءات نقل الجثامين إلى العراق بصحبة ذويهم الراغبين".