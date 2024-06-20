الصحة تصدر 7 إرشادات للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة

2024-06-20 20:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، 7 إرشادات للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة.وذكرت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "بالنظر لتعرض المنطقة والبلاد لموجات ارتفاع درجات الحرارة، التي قد تزيد عن الخمسين درجة مئوية، وما يصاحبها من تأثيرات على صحة مواطنينا الأعزاء وأهمها الإنهاك والإغماء الحراري وضربة الشمس وخاصة لدى الأطفال وكبار السن، كونهم لا يتكيفون مع التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة مثل الآخرين، لذلك نهيب بالمواطنين الكرام مراعاة الإرشادات التالية:1- عدم الخروج من البيت والتعرض للشمس أو للجو الحار وخاصة خلال الساعات الأكثر حرارة وهي المحصورة بين الساعة (10) صباحاً وحتى (4) عصراً إلا للضرورة القصوى.2- إن استدعى الخروج إلى خارج البيت أو المؤسسة خلال الساعات الأكثر حرارة فيجب إرتداء ملابس خفيفة وفاتحة الألوان مع قبعة واسعة الحواف أو حمل مظلة شمسية ولبس نظارات شمسية.3- تجنب المشي تحت أشعة الشمس المباشرة والمشي في مناطق الظل.4- عدم السباحة في الأنهر أو ممارسة الرياضة تحت أشعة الشمس المباشرة.5- شرب الماء والسوائل بكميات كبيرة وبشكل متكرر بما لا يقل عن (3) لتر يوميا مع تناول الفاكهة والخضروات للحفاظ على الجسم وترطيبه.6- إذا كنت مصابا بأحد الأمراض المزمنة فعليك مراجعة أدويتك مع طبيبك المختص.7- استرح في أماكن باردة عند شعورك بأعراض الإجهاد الحراري كالدوخة والغثيان والصداع الشديد ولا تتردد في طلب المشورة الصحية.