 خطة جديدة للإطلاقات المائية في العراق بالإعتماد على درجات الحرارة

2024-06-20 21:06:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة الموارد المائية، الخميس، اعتماد خطة جديدة للإطلاقات المائية تعتمد على درجات الحرارة في كل محافظة، فيما كشفت عن خطة تساعد في المحافظة على نوعية المياه ومنع الهجرة من الأهوار. وقال مدير عام مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة التابع لوزارة الموارد حسين الكناني في تصريح صحفي، إن "المركز وضع خطة منذ عام 2021 شملت توسيع المغذيات وتحويلها إلى أنهر كبيرة وربطها معا؛ للمحافظة على نوعية المياه"، لافتا إلى، أن هذه الخطة ساعدت في بقاء السكان المحليين في الأهوار، بعد أن كانوا في السابق يهاجرون إلى مناطق أخرى؛ وذلك بسبب جفاف مناطقهم". وأشار إلى، أن "ارتفاع درجات الحرارة يزيد من