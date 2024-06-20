2024-06-20 21:06:06 - المصدر: منصة إيشان

نفت وزارة التربية، اليوم الخميس، وجود نية بتغيير المناهج الدراسية، فيما أكدت أنها ستجري بعض التنقيحات والتدقيقات التي وصفتها بـ “الطفيفة”. وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “موعد إعلان النتائج سيكون بعد اكتمال التدقيق والتصحيح في مراكز الفحص، حيث سيتم استئناف العمل بها بعد الأسبوع المقبل”. وأضاف، أنه […]

ظهرت المقالة التربية: لن نغيّر المناهج الدراسية وسنجري بعض التنقيحات أولاً على ايشان.