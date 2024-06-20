التعادل الإيجابي يحسم مواجهة انكلترا والدنمارك في يورو 2024

2024-06-20 21:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعفرض المنتخب الدنماركي، اليوم الخميس، التعادل على نظيره الإنكليزي 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا.وتقدم منتخب إنكلترا عن "طريق مهاجمه هاري كين في الدقيقة 18، فيما أدرك المنتخب الدنماركي التعادل عن طريق مارتن هوليماند في الدقيقة 34".وبهذه النتيجة، رفع منتخب إنكلترا رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة، فيما حصل منتخب الدنمارك على نقطته الثانية، متساويا في ذلك مع منتخب سلوفينيا، ويتذيل منتخب صربيا الترتيب برصيد نقطة واحدة".