2024-06-20 21:48:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرمانأعلنت العتبة العلوية المقدسة، اليوم الخميس، أن فعاليات عيد الغدير الأغر ستبدأ غداً وتستمر سبعة أيام.وقال مدير إعلام العتبة حيدر رحيم في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فعاليات عيد الغدير الأغر ستبدأ يوم غد الجمعة وتستمر سبعة أيام"، لافتا إلى، أن "الفعاليات ستشارك فيها 12 دولة، بالإضافة إلى نشر راية الغدير في تلك الدول".وأضاف، أنه "سيقام منتدى حواري بمشاركة رجال دين من كل الديانات والمذاهب"، مبينا، أنه "سيقام محفل قرآني من قبل دولتي عمان ولبنان وسيعرض خلاله 30 مخطوطة أثرية والمصحف المنسوب للإمام علي عليه السلام".وتابع، أن "الفعاليات ستتضمن أيضا انطلاق مسيرة للأطفال من مقام صافي الصفا إلى مرقد الإمام علي عليه السلام سيشارك فيها قرابة 1000 طفل يتيم"، مؤكدا، أن "فعاليات المناسبة ستستمر لمدة سبعة أيام تبدأ من يوم غد الجمعة وتنتهي الجمعة المقبلة".وأشار إلى، أن "يوم غد ستشهد قبة الإمام علي عليه السلام رفع راية الغدير إيذانا ببدء مراسم الاحتفال".وأشار إلى، أن "القوات الأمنية وضعت خطة خاصة لتيسير دخول الزائرين من وإلى المرقد الشريف"، مبينا، أنه "تم تهيئة صحن السيدة الزهراء عليها السلام لاحتواء الزائرين بأربعة طوابق، فضلا عن توفير مساحة تصل إلى 4 آلاف متر مربع في محيط العتبة".