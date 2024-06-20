وزير التعليم يثمن دعم رئيس الوزراء لمسار الإنجازات المتحققة للجامعات العراقية

2024-06-20 21:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، دعم رئيس الوزراء لمسار الإنجازات المتحققة للجامعات العراقية.وقال العبودي في تدوينة له على موقع (X)- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نثمن دعم ومتابعة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لمسار الإنجازات المتحققة للجامعات العراقية، لاسيما في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة، التي وثقت نتائجه وبياناته حصول العراق مرتبة هامة، من حيث عدد الجامعات المشاركة في التصنيف العالمي".‏وأضاف، "عازمون على مزيد من التميز لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعاتها، وتحقيق أعلى مستوى في جودة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع".