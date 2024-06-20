2024-06-20 22:18:01 - المصدر: واع





بغداد – واع

بارك الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، حصول العراق على المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في تصنيف التايمز.

وقال الشيخ الخزعلي في تدوينة له على منصة "X" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع): "نبارك للنخب العلمية والأكاديمية حصول العراق على المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة من حيث عدد الجامعات المشاركة في نسخة عام ٢٠٢٤، التي شهدت تنافس ٢،١٥٢ جامعة من ٢٥ دولة، وتعتبر هذه النتيجة تقدّماً نوعياً كبيراً على مستوى التعليم الجامعي والعلمي في العراق".

واضاف: "شاكرين بتقدير عال واعتزاز كبير، الجهود المبذولة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي والكادر المتقدم للوزارة، وكل الذين شاركوا في رفع مستوى التعليم الجامعي العراقي، متمنين لهم التقدم والازدهار، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة العلمية على المستوى العالمي".