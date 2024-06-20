2024-06-20 22:18:06 - المصدر: منصة إيشان

لم يشعر كثير من المواطنين بـ “طعم” عيد الأضحى، الذي يصادف اليوم الخميس آخر أيامه، بعد خمسة أيام شهدت حوادث مختلفة من أقصى جنوب العراق إلى أقصى الشمال، ودرجات حرارة لم تنخفض بل ارتفعت. لم تظهر ملامح العيد المُعتادة خاصة مع أول أيامه، الذي يشهد عادة تبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء، وأطفالاً يتجولون بملابسهم الجديدة […]

ظهرت المقالة عيدٌ بِلا ملامح في العراق.. شبانٌ يغرقون ونيرانٌ ترتفع وحرارة تحاصر المواطنين أولاً على ايشان.