البيت الأبيض: تسليم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي سيعطى "الأولوية"

2024-06-20 22:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن البيت الأبيض الخميس، أن الولايات المتحدة ستعطي تسليم أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي "الأولوية"، وسترسل الأسلحة التي هناك حاجة ماسة اليها لأوكرانيا قبل دول أخرى قدمت طلبات بذلك. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "سنعيد ترتيب أولويات تسليم هذه الصادرات بحيث يتم الآن إرسال تلك الصواريخ التي تخرج من خط الإنتاج إلى أوكرانيا"، وخصوصا صواريخ باتريوت وناسامس. مضيفا أضاف "تسليم هذه الصواريخ إلى دول أخرى على قائمة الانتظار سيتعين تأجيله". وأكد كيربي أن شحنات الأسلحة إلى تايوان، التي تخشى غزوا محتملا من الصين، وإسرائيل التي تعرضت لهجوم إيراني واسع النطاق بصواريخ ومسيرات في وقت سابق هذا العام