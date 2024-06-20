حزب كردي: الشباب يهاجرون كردستان لعدم ملائمة الظروف المعيشية

2024-06-20 22:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

علق عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، على غرق عشرات الكرد المهاجرين على الحدود الإيطالية، معتبرا ان الهجرة غير الشرعية تنشط خلال الصيف.

وقال محمد أمين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "غرق عشرات الشباب الكرد على الحدود الأوربية هو بسبب عدم وجود الظروف الملائمة والحياة الكريمة لهم داخل الإقليم".

وأضاف أن "خلال فصل الصيف تنشط الهجرة غير الشرعية، وعلى حكومة الإقليم تحمل مسؤوليتها، وأيضا على الحكومة العراقية باعتبار من يموت هم عراقيون، وشباب لم يحصلوا على حياة كريمة في بلادهم".

وأشار إلى أن "قلة فرص العمل والوضع الاقتصادي داخل الإقليم، هو السبب الرئيسي وراء تزايد هجرة الشباب الكرد".

وقبل ايام، غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين، على السواحل الايطالية ما ادى الى وفاة اكثر من 70 شخصا بينهم اعداد كبيرة من الكرد العراقيين.

وبلغ عدد المهاجرين الكرد الى أوروبا في عام 2021 اكثر من 28 ألف مهاجر، انخفض العدد في 2023 الى اقل من 20 ألف مهاجر، بحسب منظمات مختصة.

وتسببت محاولات الهجرة بعد عام 2015 من إقليم كردستان بسبب الأحداث الأمنية ومن ثم الازمات الاقتصادية المتكررة في كردستان وقمع الحريات ولاسيما التي تطال الصحفيين، بوفاة عشرات الأشخاص نتيجة الغرق او الظروف الصعبة والسيئة خلال محاولات الهجرة غير الشرعية.

وادت محاولات الهجرة غير الشرعية والطلب الكبير عليها، الى بروز مهربي بشر كرد محترفين، وشخصيات خطيرة ومطلوبة في اوروبا بتهمة تهريب البشر والتسبب بوفاتهم.