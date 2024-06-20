2024-06-20 22:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

لا تزال اسعار صرف الدولار، محافظة على ارتفاعها من قبل حلول عيد الاضحى ومع قرب انتهائه، وسط ترقب كبير لموعد افتتاح البورصات يوم الاحد المقبل، لمعرفة مستوى الاسعار الجديدة.

في اربيل، سجل سعر شراء الدولار من قبل اصحاب مكاتب الصرافة، 146.650 دينارا لكل 100 دولار، فيما سجل سعر البيع 146.750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في بغداد، تجاوزت اسعار صرف الدولار حاجز الـ147 الف دينار لكل 100 دولار.

وجاءت هذه الاسعار مرتفعة عن اسعار الاسابيع الماضية حيث كان سعر الصرف مادون الـ145 الف دينار لكل 100 دولار.