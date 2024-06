2024-06-20 23:24:02 - المصدر: الفرات نيوز

{منوعات:الفرات نيوز} توفي الممثل الكندي الشهير دونالد ساذرلاند، نجم أفلام the hunger games وdon't look now، pride and prejudice (كبرياء وتحامل) عن عمر يناهز 88 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.