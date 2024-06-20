رئيس اللجنة الأولمبية: لا حجج بعد اليوم لتحقيق الإنجازات الرياضية

2024-06-20 23:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

قال رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، اليوم الحميس، أنه لا حجج ولا ذرائع بعد اليوم لتحقيق الإنجازات الرياضية.

وذكر مفتن في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "لا حجج ولا ذرائع بعد اليوم امام الجميع لتحقيق الإنجازات الرياضية بتواجد دعم منقطع النظير من اعلى سلطة حكومية متمثلة برئيس الوزراء محمد السوداني".

وأضاف أن "التحدي هذه المرة يجب ان يكون مضاعف كون الفشل سيجعل اي جهة حكومية لا تثق بمشاريع تطوير الرياضة وبلا شك من حق الجميع ان يطلقوا عليهم " دكاكين رياضية " لذا يجب استثمار هذا المناخ المثالي".

واكمل: "ايماني التام بان العراقي قادر على صنع المستحيل وبحكم هذا الدعم من مختلف الجهات يجب ان يكون ردنا بصوت عالي " احنا گدها " وبخلافه من لا يستطيع ان يقدم الإضافة ورفع اسم العراق عالياً عليه ان يتنحى فالاتحادات ليس " ورث " لأسماء معينة بل هي لمن يجد ويجتهد ويحقق الإنجاز".