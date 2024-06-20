صحة أربيل تصدر تعليمات للأهالي مع وصول درجات الحرارة لـ50 مئوية

2024-06-20 23:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت من المديرية العامة لصحة أربيل، يوم الخميس، تعليمات مع ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت المديرية في بيان: "مع الأخذ في الاعتبار أن المنطقة تتعرض لموجات حرارة قد تتجاوز الخمسين درجة مئوية، وتأثيراتها على صحة مواطنينا، وأهمها التعب وضربة الشمس، خاصة لدى الأطفال وكبار السن ونزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي.

لذا يرجى من المواطنين اتباع الإرشادات التالية:

• عدم الخروج من المنزل، خاصة تحت أشعة الشمس المباشرة أو الطقس الحار، خلال الساعات الأكثر حرارة بين الساعة 10 صباحًا و4 عصراً إلا في حالة الضرورة القصوى.

• في حال الخروج من المنزل او المؤسسة خلال الساعات الأكثر حرارة، فيجب ارتداء ملابس خفيفة وفاتحة اللون مع قبعة واسعة الحواف، أو حمل مظلة شمسية وارتداء النظارات الشمسية.

• تجنب المشي تحت اشعة الشمس مباشرة والمشي في الظل.

• تجنب السياحة في النهر أو تمارس الرياضة تحت أشعة الشمس المباشرة.

• ⁠شرب الكثير من الماء والسوائل على الأقل