تطور بمقتل فتاة الخطوبة.. دماء واقتحام في منزل العشيق وخمسة أشقاء خلف القضبان

2024-06-20 23:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الخميس، عن اعتقال خمسة أشخاص على خلفية مقتل فتاة في العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني إن الفتاة وهي من مواليد العام 2003 قتلت بسبب خلاف عائلي يتعلق بخطبتها ضمن منطقة "الكرغولية" في مدينة النهروان جنوب شرق بغداد.

وفي تطورات جديدة للحادث، قال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز: "بعد معرفة ملابسات القضية وجمع المعلومات والتفتيش بحضور ضابط الأدلة الجنائية تبين أن المجني عليها قتلت في دار عشيقها الذي تقدم لخطبتها مرارا وتم رفضه، كذلك وجدت آثار اقتحام للمنزل وكسر الباب ووجود دماء الفتاة فيه ايضاً".

وأضاف أنه عقب التحقيقات الأولية تم اعتقال خمسة من أشقائها للاشتباه في الحادث وعلى ذمة التحقيق، وكذلك ضبط سلاح مسدس في المنزل المذكور.