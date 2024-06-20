وزير الكهرباء يوجه بتكثيف عمل فرق الصيانة وإكمال تشغيل قطاعات مدينة الصدر

2024-06-20 23:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل، اليوم الخميس، بتكثيف عمل فرق الصيانة وإكمال تشغيل قطاعات مدينة الصدر على الشبكة الحديثة، فيما قرر إعفاء مدير قاطع حي العامل من منصبه.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "لليوم السابع على التوالي، يواصل وزير الكهرباء زياد علي فاضل، جولاته الميدانية في مناطق مختلفة من بغداد، للوقوف على واقع التجهيز ومعالجة الاختناقات الحاصلة في الشبكة الكهربائية".

واضافت أن "الوزير زار فرع كهرباء الصدر، وشدد على تكثيف عمل فرق الصيانة، وأوعز بإكمال تشغيل بقية قطاعات مدينة الصدر ( ٢٦ - ٧٩ - ٢٠ - ٦٧ - ٦٨ )، على الشبكة الحديثة التي تم تشغيلها قبل أيام، بأمره بعد توقف دام أكثر من (١٠) سنوات بسبب مشاكل قانونية مع الشركة المجهزة".

واشارت الى أن "الوزير زار ايضا قطاع كهرباء حي العامل، ولاحظ معاليه خلال تدقيقه سجلات الشكاوى واستماعه لمناشدات المواطنين وجود تقصير واضح في معدل الإستجابة للشكاوى، والتلكؤ في نصب المحولات والمعدات التي تم تجهيز القاطع بها لغرض فك الاختناقات">

وبينت أن "الوزير قرر إعفاء مدير قاطع حي العامل من منصبه، وشمول المنطقة بحملة التأهيل الواسعة".