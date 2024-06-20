2024-06-20 23:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

لا تزال أسعار صرف الدولار، محافظة على ارتفاعها من قبل حلول عيد الأضحى ومع قرب انتهائه، وسط ترقب كبير لموعد افتتاح البورصات يوم الاحد المقبل، لمعرفة مستوى الأسعار الجديدة.

ففي أربيل، سجل سعر شراء الدولار من قبل أصحاب مكاتب الصرافة، 146.650 دينارا لكل 100 دولار، فيما سجل سعر البيع 146.750 دينارا لكل 100 دولار.

اما في بغداد، تجاوزت أسعار صرف الدولار حاجز الـ147 الف دينار لكل 100 دولار.

وجاءت هذه الأسعار مرتفعة عن الأسابيع الماضية حيث كان سعر الصرف ما دون الـ145 الف دينار لكل 100 دولار.