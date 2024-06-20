بوتين: ارسال كوريا الجنوبية اسلحة الى اوكرانيا سيكون "خطأ كبيرا".

2024-06-20 23:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، أنه "لا يستبعد" احتمال ارسال اسلحة الى كوريا الشمالية، مؤكدا ان ارسال كوريا الجنوبية اسلحة الى اوكرانيا سيكون "خطأ كبيرا". كذلك، حذر بوتين كوريا الجنوبية من تزويد أوكرانيا بالسلاح، بعدما اعلنت سيول أنها "ستراجع" سياستها التي تمنعها من القيام بذلك، ردا على توقيع اتفاق دفاعي الاربعاء بين روسيا وكوريا الشمالية. واضاف أن "تسليم اسلحة فتاكة في منطقة الحرب في اوكرانيا سيكون خطأ كبيرا. آمل الا يحصل ذلك. إذا حصل، علينا اتخاذ قرار مناسب لن يروق على الارجح للمسؤولين الكوريين الجنوبيين". واكد ان على سيول "الا تقلق" من هذا الاتفاق بين بيونغ يانغ وموسكو لانه