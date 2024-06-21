مصرع شخص وإصابة آخرين بحادث سير ومحاولة انتحار بديالى

2024-06-21 00:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمصرع شخص وإصابة آخرين بحادث سير في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة، بعجلة بيك آب حمل، على طريق بعقوبة-خان بني سعد جنوب غربي ديالى، مما تسبب بمصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وعلى صعيد آخر، "حاول فتى له من العمر 13 عاماً الانتحار بعد طعن نفسه بسكين"، بحسب ادعاء ذويه في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأضاف أن ذوي الفتى ذكروا أنه يعاني من مشاكل نفسية، نقل على إثر محاولته للمستشفى بعد إصابته بشكل خطر.