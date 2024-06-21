أمطار غزيرة في الصين توقع 9 قتلى

2024-06-21 00:48:06 - المصدر: قناة الثامنة

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية الخميس، أن الأمطار الغزيرة في جنوب الصين أودت بحياة تسعة أشخاص، فيم لا يزال ستة في عداد المفقودين. بحسب شبكة (CCTV) التلفزيونية، شهدت مقاطعة جياولينغ قرب مدينة ميجو، مصرع خمسة أشخاص وفُقد اثنان عقب الفيضانات. وأضافت الشبكة أنه في منطقة أخرى من ميجو، لقي أربعة أشخاص حتفهم وفُقد أربعة، مضيفة أن بعض المناطق شهدت "فيضانات تحدث مرة في قرن. وجاءت الأمطار الغزيرة في الجنوب بينما تشهد مساحات كبيرة من شمال البلاد مستويات حرارة مرتفعة جدا تجاوزت 35 درجة. يقول العلماء إن التغيّر المناخي يزيد من وتيرة وغزارة الأمطار وموجات الحر، وأن الغازات الدفيئة من الأسباب