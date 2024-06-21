2024-06-21 08:30:03 - المصدر: واع

متابعة-واعحطم قائد منتخب الأرجنتين ،ليونيل ميسي، الرقم القياسي في عدد المشاركات في كأس كوبا أميركا لكرة القدم عندما شارك في مباراته رقم 35 في البطولة في مواجهة كندا ضمن المجموعة الأولى في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.وبهذه المشاركة تفوق ميسي هداف الأرجنتين التاريخي على حارس مرمى تشيلي السابق سيرجيو ليفينغستون الذي سجل الرقم القياسي في 1953.وكان ميسي (36 عاماً) بدأ مسيرته الدولية بينما كان عمره 20 عاما تقريبا في 2007 وفاز بلقب البطولة في 2021 وهو الأكثر مشاركة على المستوى الدولي بين لاعبي منتخب بلاده أيضا.وفي البطولة القارية أحرز ميسي 13 هدفاً وساهم في صنع 17 فرصة تهديف.واستهلّت الأرجنتين بطلة العالم حملة الدفاع عن لقبها في كوبا أميركا، بفوزها على كندا 2-0 في المباراة الافتتاحية في أتلانتا الأميركية.ووضع ألفاريز الأرجنتين في المقدمة في الدقيقة 49، لكن تألق الحارس الكندي ماكس كريبو وإهدار النجم المخضرم ميسي، أجبر المنتخب على الانتظار حتى الدقيقة 88 لتسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب البديل لاوتارو مارتينيز نجم إنتر الإيطالي.وأمام 70 ألف متفرّج على استاد مرسيدس بنز، حظيت الأرجنتين بدعم جماهيري كبير واستحقت الفوز أمام المنتخب المصنف 48 عالمياً الذي قدّم أداء رجولياً أمام حامل اللقب 15 مرة.المصدر: سكاي نيوز