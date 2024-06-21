تكوين: القوة الدافعة وراء ويغز، وعمر كمال، ومروان بابلو وغيرهم الآن في طليعة التعاون الموسيقي العالمي

2024-06-21 08:58:58 - المصدر: تكوين

تشكيل مستقبل الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال التعاون الدولي في صناعة الموسيقى

دور تكوين الريادي الممثل الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤتمر Music Biz 2024 السنوي يعزز صوت المنطقة على الساحة الموسيقية العالمية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، — أعلنت شركة تكوين، الموزع الرقمي الرائد والشبكة متعددة القنوات (MCN) وشركة التسجيلات المستقلة المخصصة لدعم المواهب والفنانين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مشاركتها في مؤتمر Music Biz 2024 المرموق الذي استضافته جمعية أعمال الموسيقى في ناشفيل، الولايات المتحدة الأمريكية.

يُعد مؤتمر Music Biz حدثاً رئيسياً سنوياً في مجال صناعة الموسيقى تستضيفه جمعية أعمال الموسيقى ويجمع قادة ومحترفي الموسيقى العالميين لتبادل المعارف ومناقشة التوجهات والصيحات ومعالجة التحديات المشتركة وعرض المنتجات وبناء الشبكات. ويعكس هذا المؤتمر التنوع العالمي في صناعة الموسيقى عبر مبادراته وقيادته من خلال التزام قوي بالتنوع والإنصاف والشمولية. وبصفته منصة تمثل أكثر من 90% من قطاع الموسيقى، فإنه يلعب دوراً محورياً في تشكيل مستقبل صناعة الموسيقى ويشتهر بكونه أضخم حدث عالمي في هذا المجال.

خطوة هائلة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

صرح أحمد رأفت، المدير العام لشركة تكوين: "كوننا أول كيان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشارك في مؤتمر Music Biz 2024 كفيل بإبراز التزامنا بتغذية الإبداع ودعم الفنانين. يرسخ هذا الإنجاز شركة تكوين كرائد في المنطقة ومساهم مهم في صناعة الموسيقى العالمية. نفخر بتمثيل صوت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أكبر وأهم مسرح موسيقي عالمي."

اندماج التراث الثقافي الغني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صناعة الموسيقى العالمية

واختتم قائلاً: "يتمثل هدفنا في ضمان تعريف العالم على التراث الثقافي الغني والمواهب المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودمجها في صناعة الموسيقى العالمية."

تتمتع شركة تكوين بسجل حافل بالإنجازات البارزة تتجسد في تمثيل فنانين كبار مثل ويغز، وعمر كمال، وليغ-سي، وأرتماستا، ومسلم.

كرست شركة تكوين، منذ إنشائها في عام 2011، قدراتها لتمكين المواهب وتعزيز الإبداع في العصر الرقمي. توفر شركة تكوين دعماً شاملاً للفنانين بصفتها شبكة رائدة متعددة القنوات وموزعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يمكّنهم من فهم المشهد الموسيقي دائم التطور وتحقيق مستويات جديدة من النجاح.

نبذة عن تكوين

تُعدُّ تكوين شبكة متعددة القنوات (MCN) وموزعًا رائدًا مكرسًا لتقديم الدعم الشامل للفنانين وتعزيز إمكاناتهم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تصدرت شركة تكوين منذ إنشائها عام 2011 طليعة الجهات الداعمة للمواهب وسعت باستمرار إلى تعزيز الإبداع في العصر الرقمي.