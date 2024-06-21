رغم تراجعها.. أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 4 بالمئة

2024-06-21 09:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متايعة

تراجعت العقود الآجلة للنفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، على خلفية توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول في آسيا والولايات المتحدة، في حين حال انخفاض مخزونات النفط الأمريكية من تكبد المزيد من الخسائر.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب/ أغسطس 11 سنتا إلى 85.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0013 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض الخام الأمريكي تسعة سنتات إلى 81.20 دولار للبرميل. ويتجه كلا الخامين لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 4 بالمئة.

وارتفعت الأسعار بنحو خمسة بالمئة منذ بداية الشهر إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع.

أظهرت بيانات الجمعة أن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت الشهر الماضي 2.5 بالمئة على أساس سنوي، في زيادة عن الشهر السابق، مما يبقي على توقعات رفع البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات أمريكية صدرت الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض في الأسبوع المنتهي في 14 حزيران/ يونيو، مع استمرار القوة على نطاق أوسع في سوق الوظائف. وتثير معدلات التوظيف القوية احتمال أن يترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن النفط تلقى دعما من بيانات حكومية صدرت الخميس أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 حزيران/ يونيو إلى 457.1 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 2.2 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت 2.3 مليون برميل إلى 231.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات لزيادة 600 ألف برميل.

المصدر: وكالات