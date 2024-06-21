2024-06-21 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعيواصل المنتخب الوطني النسوي بالركبي فئة السباعيات تدريباته اليومية على ملاعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد تحضيراً لبطولة آسيا.وقالت نائب رئيس الاتحاد العراقي للركبي ومشرفة المنتخب النسوي بيداء رزاق في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المنتخب النسوي بدأ رحلة الإعداد ويسير بخطوات ثابتة نحو التأهل بشكل جيد تحضيراً لبطولة آسيا المقبلة".أضافت أن "الفريق استقطب خامات مميزة لضخ دماء جديدة في صفوف المنتخب الوطني النسوي للركبي مع الاستفادة من عناصر الخبرة التي اختارها الجهاز الفني للمنتخب لخوض غمار البطولة الآسيوية".واختتمت: "نسعى إلى تسجيل مشاركة مختلفة هذه المرة ونحاول مقارعة البلدان المتطورة التي تسبقنا في رياضة الركبي، ونسعى وبجهود المكتب التنفيذي الى مواصلة العمل لتحقيق الإنجاز".