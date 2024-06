2024-06-21 10:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أن محافظة ذي قار ستشهد اليوم الجمعة طقساً صحواً مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهاراً، وستكون الحرارة العظمى المتوقعة 51 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية. وبحسب بيان رسمي للهيئة اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية فانه من...

