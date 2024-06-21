حزب بارزاني يكشف موقفه من الانتخابات: لا نريد التأجيل ومستعدون لها

2024-06-21 11:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، تسبب حزبه بتأجيل وتسويف إقامة انتخابات برلمان كردستان.

وقال ممو زيني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الديمقراطي الكردستاني هو أكثر الأحزاب التي دعت إلى إقامة انتخابات برلمان كردستان وضرورة وجود البرلمان باعتباره مؤسسة تشريعية ورقابية".

وأضاف ممو زيني، أن "الحزب الديمقراطي لم تتغير شعبيته وما زال هو الحزب الأكبر في الإقليم"، لافتا الى اننا "نعتقد أن عدد مقاعدنا سيزيد عن السابق، وطالبنا باستمرار بضرورة إقامة الانتخابات".

وأشار إلى أنه "حتى اعتراضنا السابق كان على عدم وجود مقاعد للكوتا وتقسيم الدوائر، ولم نقاطع بسبب رغبتنا في التأجيل إطلاقا".

وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، كشف الاثنين (10 حزيران 2024)، عن تفاصيل عودة حزبه للمشاركة في انتخابات برلمان كردستان، والشروط التي تحققت ودفعته للعدول عن رأي المقاطعة.

وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "بعض الطلبات والشروط التي كانت لدينا تمت تلبيتها وعلى رأسها إعادة مقاعد الكوتا، حيث كنا نطالب بإنصاف مكونات الإقليم وحقهم في وجود ممثلين لهم في برلمان كردستان".

وأضاف أن "عودة الحزب الديمقراطي للمشاركة بعد تعهدات من تحالف إدارة الدولة وأيضا من المفوضية بإجراء انتخابات سليمة وبصورة مهنية وشفافة وبعيدا عن التدخلات السياسية والخارجية، ووجود الديمقراطي سيعطي زخما للانتخابات".