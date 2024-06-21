فوينتي: لا أحد أفضل من اسبانيا في اليورو

2024-06-21 11:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اكد مدرب المنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، انه لا يوجد منتخب افضل من المنتخب الاسباني في بطولة اليورو.

وقال دي لا فوينتي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية، إنني "سعيد وفخور بهذه المجموعة المميزة من اللاعبين الذين لا يتوقفون عن الفوز والتطور، ولاعبو إسبانيا لديهم رغبة كبيرة في النمو، لقد جلبنا السعادة ليس فقط للفريق، بل لكل إسبانيا".

واضاف ان "المباراة كانت صعبة ضد فريق كبير مثل ايطاليا، لكن عرفنا كيف نسيطر عليها ونهيمن، فالنتيجة تبدو قليلة، لقد صنعنا العديد من الفرص لنحقق نتيجة أكبر، وفي المباراة القادمة سنحاول أن نكون على مستوى التوقعات، ونعلم أننا سنواجه لاحقا منتخبات قوية والمباريات ستكون مختلفة".

وأوضح "في النهاية هناك مواجهات، والمباريات تحسم بتفاصيل صغيرة، فيجب الاستمرار في العمل بنفس الطريقة"، مؤكدا أنني "أكرر الرسالة، أعتقد أنه لا يوجد أحد أفضل منا، علينا أن نعمل بهذه القناعة".

ويعتلي المنتخب الإسباني، صدارة المجموعة الثانية في البطولة الأوروبية، برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد إيطاليا عند 3 نقاط في الوصافة.

المصدر: كووورة