"يوم ساخن" في العراق.. 8 محافظات تسجل درجات حرارة خمسينية

2024-06-21 11:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما سجلت 8 محافظات عراقية درجات حرارة خمسينية.

وقالت الهيئة في تقرير تلقته "بغداد اليوم"، ان" الطقس سيكون حارًا وصحوًا في المناطق الوسطى والغربية والجنوبية، وغائمًا جزئيًا في المنطقة الشمالية، فيما سجلت 8 محافظات درجات حرارة 50 و51 درجة مئوية".

وبيّنت الهيئة وفقًا لتقريرها، ان" أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



















