التخطيط: شمول 500 قرية بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية

2024-06-21 11:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واع- نصار الحاجأعلنت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، شمول 500 قرية في مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية وبقيمة تمويل 300 مليون دولار.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "طبيعة المشاريع التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية هي مشاريع خدمية في المناطق الأكثر فقراً".وأضاف أن "هناك 500 قرية مشمولة بمشاريع الصندوق الاجتماعي وهذه موجودة في كل محافظات العراق"، مشيراً إلى أن "مشاريع الصندوق تتضمن بناء مدارس ومد خطوط ماء وكهرباء وإكساء طرق وإنشاء مراكز صحية في القرى الأكثر فقراً".ولفت إلى أن "المشاريع قسمت وفقاً إلى خطة تتضمن مجموعة من المراحل في كل مرحلة تنفذ مجموعة من المشاريع"، مبيناً أن "مشروع الصندوق الاجتماعي ممول من البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار وينتهي القرض بنهاية العام الحالي.