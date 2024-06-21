السليمانية تحتضن الدورة التدريبية الدولية الثانية بالكيك بوكسينغ

2024-06-21 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيقيم الاتحاد العراقي المركزي لرياضات الكيك بوكسينغ الدورة التدريبية الدولية الثانية في كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية بمحافظة السليمانية للفترة من الـ(23) ولغاية الـ(28) من شهر حزيران الحالي.وقال المنسق الاعلامي لاتحاد الكيك بوكسنغ أحمد رحيم نعمة في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن" كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية بمحافظة السليمانية ستشهد إقامة الدورة التدريبية الدولية الثانية لرياضات الكيك بوكسينغ وتحت إشراف أربعة خبراء معتمدين من قبل الاتحاد الدولي للعبة".وأضاف أن " منهاج الدورة يتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في علم التدريب وأساليب الإدارة الحديثة، إضافة إلى التطرق لقوانين الكيك بوكسينغ والتعرف على أهم المستجدات التي طرأت على هذه الرياضة مؤخراً، كما سيتم فيها شرح طرق التدريب المساهمة في تطوير اللعبة، وموضوع الإسعافات الأولية والإصابات وأمور التغذية في المعسكرات".وأشار إلى أن "الدورة تعد محطة مهمة للارتقاء بمستوى الملاكات التدريبية وتعزيز خبرتهم في هذا المجال، وذلك يصب بمصلحة اللعبة عموماً".