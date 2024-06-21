2024-06-21 12:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، عن بدء تنفيذ رحلات التفويج العكسي من مطارات المملكة العربية السعودية الى أرض الوطن بعد إنتهاء مناسك الحج للموسم 1445 هـ.

وقال مدير الشركة، مناف عبد المنعم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الرحلة الأولى للناقل الوطني إنطلقت صباح اليوم الجمعة من مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة صوب مطار النجف الأشرف الدولي وستعقبها رحلات مباشرة يومياً من مطارات المملكة صوب المطارات المحلية".

وأضاف أن "الشركة أعدت خطة متكاملة للتفويج العكسي بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل وزير النقل تضمنت تسخير كامل الإمكانات المادية والبشرية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج العراقيين".



