2024-06-21 12:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يباشر منتخب الشباب العراقي لكرة السلة، معسكره التدريبي الداخلي في محافظة دهوك استعداداً لبطولة غرب آسيا تحت 18 سنة في بغداد 11-18 تموز المقبل .

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد، عهد فالح، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب دخل معسكره الحالي بعد إكمال معسكره في زاخو بواقع وحدتين تدريبيتين استعداداً لبطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في بغداد .

وأضاف فالح، أن "الاتحاد هيأ مباريات تجريبية استعدادية للمنتخب في دهوك استعداداً للبطولة المقبلة بقيادة المدرب التونسي ماهر خنفير"، مبيناً أن "خنفير شخّص خلال المعسكر التدريبي الأول في زاخو، نقاط القوة والضعف عند اللاعبين والوقوف عندها من أجل معالجتها قبل الدخول في المعترك الرسمي للبطولة ".