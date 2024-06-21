الخطوط الجوية العراقية تسيير رحلتها الأولى لإعادة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن

2024-06-21 12:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت إدارة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الجمعة، عن بدء تنفيذ رحلات التفويج العكسي من المطارات السعودية الى أرض الوطن بعد انتهاء مناسك الحج للموسم 1445 هـ..وقال مدير عام الشركة مناف عبد المنعم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الرحلة الأولى للناقل الوطني انطلقت صباح اليوم من مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة صوب مطار النجف الأشرف الدولي وستعقبها رحلات مباشرة يومياً من مطارات المملكة صوب المطارات المحلية".وأضاف عبد المنعم أن "الشركة أعدت خطة متكاملة للتفويج العكسي بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي تضمنت تسخير كامل الإمكانات المادية والبشرية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج العراقيين".