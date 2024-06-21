صور.. العتبة العلوية المقدسة ترفع راية الغدير الأغر

2024-06-21 12:18:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف- واعأقامت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، اليوم الجمعة، مراسيم رفع راية الغدير الأغر إيذاناً بانطلاق فعاليات أسبوع الغدير.وفي وقت سابق، أعلنت العتبة العلوية المقدسة، عن أن فعاليات عيد الغدير الأغر ستبدأ يوم الجمعة وتستمر سبعة أيام.وقال مدير إعلام العتبة حيدر رحيم في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فعاليات عيد الغدير الأغر ستبدأ اليوم الجمعة وتستمر سبعة أيام"، لافتا إلى، أن "الفعاليات ستشارك فيها 12 دولة، بالإضافة إلى نشر راية الغدير في تلك الدول".وأضاف، أنه "سيقام منتدى حواري بمشاركة رجال دين من كل الديانات والمذاهب"، مبينا، أنه "سيقام محفل قرآني من قبل دولتي عمان ولبنان وستعرض خلاله 30 مخطوطة أثرية والمصحف المنسوب للإمام علي عليه السلام".وتابع، أن "الفعاليات ستتضمن أيضا انطلاق مسيرة للأطفال من مقام صافي الصفا إلى مرقد الإمام علي عليه السلام وسيشارك فيها قرابة 1000 طفل يتيم"، مؤكدا، أن "فعاليات المناسبة ستستمر لمدة سبعة أيام تبدأ من اليوم وتنتهي الجمعة المقبل".وأشار إلى، أن "اليوم ستشهد قبة الإمام علي عليه السلام رفع راية الغدير إيذانا ببدء مراسيم الاحتفال".وأشار إلى، أن "القوات الأمنية وضعت خطة خاصة لتيسير دخول الزائرين من وإلى المرقد الشريف"، مبينا، أنه "تمت تهيئة صحن السيدة الزهراء عليها السلام لاحتواء الزائرين بأربعة طوابق، فضلا عن توفير مساحة تصل إلى 4 آلاف متر مربع في محيط العتبة".