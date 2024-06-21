الامم المتحدة: الأرض على وشك الانهيار

2024-06-21 12:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

يتوقع العلماء ارتفاع درجات حرارة الارض هذا العام، وتقارير مراكز الأرصاد الجوية تؤكد ارتفاع درجات حرارة بعض دول العالم من بينها العراق هذا العام بشكل ملحوظ مع قدوم فصل الصيف. ارتفاع درجات الحرارة دفع الأمم المتحدة للتحذير مرة أخرى من أن الأرض على وشك الانهيار، وسط توقعات بان تسجل ارتفاع درجات الحرارة الرقم القياسي هذا العام. علماء مراقبة المناخ في المركز الأوروبي للتنبؤات المناخية المعروف باسم (كوبرنيكوس) يقولون إنه من المتوقع أن ترتفع درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف الدرجة مئوية أخرى هذا العام. ووفقا للعلماء، فأن السبب الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة يرتبط بشكل مباشر بحرائق الغابات والجفاف في أفريقيا